У Мелітополі в колаборантів відбирають закордонні паспорти

У росіян на тимчасово окупованих територіях бракує працівників середньої ланки. Адже місцеві мешканці не хочуть співпрацювати з ворогом.

Саме тому окупанти залучають працівників з Росії. Для цього їм організовують так звані "відрядження" на тимчасово окуповані території.

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Проте обходяться такі працівники Росії значно дорожче, ніж зрадники.

До яких дій вдаються окупанти в Мелітополі

Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги й для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів,

– заявили в Центрі національного спротиву.

Саме тому там закликали місцевих колаборантів піти на співпрацю з українськими силами оборони. Там попередили їх, що коли вони перестають бути потрібними для росіян, то їхні шанси на виживання значно зменшуються.

Що відбувається у Мелітополі