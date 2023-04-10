У Мелітополі в колаборантів відбирають закордонні паспорти
Джерело:Центр національного спротиву
У росіян на тимчасово окупованих територіях бракує працівників середньої ланки. Адже місцеві мешканці не хочуть співпрацювати з ворогом.
Саме тому окупанти залучають працівників з Росії. Для цього їм організовують так звані "відрядження" на тимчасово окуповані території.
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Проте обходяться такі працівники Росії значно дорожче, ніж зрадники.
До яких дій вдаються окупанти в Мелітополі
Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги й для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів,
– заявили в Центрі національного спротиву.
Саме тому там закликали місцевих колаборантів піти на співпрацю з українськими силами оборони. Там попередили їх, що коли вони перестають бути потрібними для росіян, то їхні шанси на виживання значно зменшуються.
Що відбувається у Мелітополі
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські загарбники залякують місцевих мешканців через подальший наступ Збройних Сил України. Зокрема, вороги погрожують людям, що "евакуюють" їх в Росію. Щоправда, для командного складу окупантів Кремль вже готує бомбосховища в місті.
- Буквально 3 квітня у Мелітополі підірвали машину з колаборантом Максимом Зубарєвим. Колишній "голова" окупаційної адміністрації селища Якимівка Мелітопольського району залишився без кінцівок.
- Іван Федоров розповів, що росіяни дуже швидко знайшли йому заміну. Буквально за лічені години після вибуху вороги представили нового "голову" фейкової військової адміністрації. На "посаду" призначили гауляйтерку, яка приїхала з Росії.
- Очільник Мелітополя підсумував, що зрадники нікому не потрібні – їх одразу усувають.