"Це — Україна": "Жовта стрічка" у Мелітополі запустила флешмоб

На тимчасово окупованих територіях не втомлюються нагадувати, що росіянам там не раді. Зокрема, у Мелітополі провели патріотичний флешмоб.

У тимчасово окупованому Мелітополі запустили флешмоб "Це — Україна". Це справа рук активістів руху "жовта стрічка".

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Поширили символи спротиву

Активісти руху "Жовта Стрічка" у Мелітополі поширили символи спротиву поблизу пам'ятних місць. Зокрема, на могилі Корвацького, поблизу пам'ятника місцевого значення "дуб черешчатий" та біля одного з локальних супермаркетів.

Мелітополь — це Україна! Ми ніколи не здамося у боротьбі за нього та будемо наближати той момент, коли над містом підійметься український прапор,

– наголосили активісти.

Раніше інший партизанський рух "Атеш" анонсував нові удари по тимчасово окупованому Криму. Там також додали, що найближчим часом ми побачимо значно більші події. У Криму та на інших окупованих територіях дійсно неспокійно. Там часто лунають вибухи та з'являються патріотичні надписи та малюнки.