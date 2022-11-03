Біля Мелітополя остаточно "втомився" міст, яким росіяни ганяли техніку: яскраві відео

У тимчасово окупованому селі Світлодолинське, що на Запоріжжі, знову пролунала "бавовна". Може бути пошкодженим залізничний міст, яким вороги перевозять свою військову техніку в напрямку Запоріжжя.

Цю інформацію почали поширювати місцеві телеграм-канали та підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров, пише 24 канал. За його словами, цей міст вже був пошкоджений наприкінці жовтня.

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В окупантів нова "бавовна" у Мелітопольському районі

Після потужних вибухів у штабі окупантів у Мелітополі Іван Федоров зіронізував, що вороги не накурилися сьогодні в місті, тож продовжили це робити в Мелітопольському районі.

4 гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким р**исти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок,

– розповів Іван Федоров.

Міський голова Мелітополя написав, що сподівається, що цього разу в місті остаточно "втомився" і більше не працюватиме на ворогів.

"Бавовна" в Мелітопольському районі: дивіться відео

Зі залізничного мосту видніється дим: дивіться відео

Потужна "бавовна" пролунала в Мелітополі: головне

Вранці 3 листопада на півдні тимчасово окупованого Мелітополя пролунала "бавовна". Тоді стало відомо, що вибухи зруйнували частину захопленого росіянами заводу "Рефма". Саме на його території розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Згодом мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "бавовна" пролунала орієнтовно о 6 ранку. В цехах заводу, де були вибухи, російські загарбники тримали свою техніку та мали штаб-квартиру в офісних приміщеннях.

За даним Івана Федорова, вибухи зруйнували 3 верхні поверхи офісної будівлі, пошкодили ангар, де було 80 одиниць ворожої техніки. Також відомо, що уламки від "бавовни" розлетілись на 2 квартали.

Вже ввечері 3 листопада ЗМІ написали, що після вибуху на заводі "Рефма" з Мелітополя швидкі масово вивозять поранених офіцерів ФСБ, а місцеві лікарні повністю забиті пораненими ворогами.

Ба більше, місцеві жителі бачили, як на місце атаки поїхали три великі брудні буси з написом "200".

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