Мелітопольці знову вийшли на мирний мітинг з прапорами та гімном

9 березня мешканці Мелітополя вчергове вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російськими військами.

Відповідне відео опублікували на офіційному каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Повідомляється, що з кожним днем збирається все більше і більше мелітопольців, які хочуть відстоювати свої права на життя в Україні.

Кожного дня о 12:00. З кожним днем все більше і більше. Сподіваємося це покажуть на російському телебаченні. Разом переможемо,

– йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Раніше мер Мелітополя зазначив, що попри незламний дух людей, у місті є великі проблеми з продовольством. Перш за все, у місті закінчуються продукти та медикаменти, які екстрено потрібні для лікування пацієнтів,

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