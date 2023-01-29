Пропозиція на мільйон: Мельник підкинув Німеччині ідею, як "викинути" флот Росії з Чорного моря
Джерело:Андрій Мельник
Союзники продовжують надавати Україні зброю для перемоги над Росією. Танки скоро будуть, винищувачі – віримо – теж. А як щодо підводних човнів?
З відповідною ініціативою до офіційного Берліна звернувся посол України в Німеччині Андрій Мельник. Як то кажуть, за спробу не б'ють. То чом би не спробувати запропонувати партнерам надати нам те, що дозволить звільнити Чорне море.
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Пропонує передати підводний човен
Привіт, хлопці, я знаю, що у мене буде новий шторм з л***а, але у мене є ще одна креативна ідея,
– написав він.
Мельник нагадав, що німецька компанія ThyssenKrupp займається виготовленням підводних човнів HDW Class 212A. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Тож посол України в Німеччині спитав, чи не могли б Збройні сили поділитися з нашою державою. Мовляв, у них на озброєння шість таких підводних суден. Якби нам дали бодай один, то можна було б прогнати російський флот з Чорного моря.
Поки цей твіт добереться до влади Німеччини, нагадаємо вам про іншу допомогу для України. Наприклад, прискорення переговорів щодо надання літаків, а також далекобійних ракет.
Літаки будуть, це питання часу
- В ефірі телеканалу FREEDOM радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що переговорний процес щодо передачі Україні літаків і далекобійних ракет відбувається у прискореному режимі.
- Мовиться не про винищувачі, а штурмову авіацію, яка необхідна нам на полі бою. А от далекобійні ракети дозволять ще ефективніше спустошувати логістичні центри ворога.
- Нагадаємо, що наразі точаться дебати щодо того, чи передавати Україні винищувачі F-16. Є кілька держав, які максимально підтримують це рішення. Але деякі країни-члени НАТО вагаються, побоюючись можливої ескалації. Але це ми вже проходили і з HIMARS, і з IRIS-T, і з Patriot, і з тими ж Leopard і Abrams.
- Щодо танків, то нашій державі мають передати 321 важкий танк. Про це повідомив посол нашої держави у Франції Вадим Омельченко. Наразі залишається відкритим лиш одне питання: коли це станеться.