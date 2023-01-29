Пропозиція на мільйон: Мельник підкинув Німеччині ідею, як "викинути" флот Росії з Чорного моря

Союзники продовжують надавати Україні зброю для перемоги над Росією. Танки скоро будуть, винищувачі – віримо – теж. А як щодо підводних човнів?

З відповідною ініціативою до офіційного Берліна звернувся посол України в Німеччині Андрій Мельник. Як то кажуть, за спробу не б'ють. То чом би не спробувати запропонувати партнерам надати нам те, що дозволить звільнити Чорне море.

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Пропонує передати підводний човен

Привіт, хлопці, я знаю, що у мене буде новий шторм з л***а, але у мене є ще одна креативна ідея,

– написав він.

Мельник нагадав, що німецька компанія ThyssenKrupp займається виготовленням підводних човнів HDW Class 212A. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Тож посол України в Німеччині спитав, чи не могли б Збройні сили поділитися з нашою державою. Мовляв, у них на озброєння шість таких підводних суден. Якби нам дали бодай один, то можна було б прогнати російський флот з Чорного моря.

Поки цей твіт добереться до влади Німеччини, нагадаємо вам про іншу допомогу для України. Наприклад, прискорення переговорів щодо надання літаків, а також далекобійних ракет.

Літаки будуть, це питання часу