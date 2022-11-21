Поставте Путіну ультиматум, – експосол Мельник передав Шольцу "привіт" з Києва
Джерело:Андрій Мельник
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове закликав Росію закінчити війну проти України. Однак колишній посол нашої держави у ФРН переконаний, що Кремль не реагує на слова.
Берлін неодноразово звертався до Москви з вимогами вивести війська з території України та закінчити цю війну. Путін поки ніяк не реагував на ці "прохання" та, вочевидь, не буде цього робити в майбутньому.
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Пропозиція від Мельника канцлеру Німеччини
Експосол України у Німеччині Андрій Мельник наголосив, що з державою-агресоркою потрібно говорити лише за допомогою сили. Також він "передав привіт" Шольцу та запропонував йому поставити Путіну ультиматум.
Привіт, пане Шольц, з Києва. Радий, що ви закликали Путіна: "Закінчити цю війну", – але це лише слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болісними наслідками. Зупинити енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка,
– написав Мельник.
Про який саме "ультиматум" йдеться та що повинен пред'явити канцлер ФРН російському диктатору, – колишній посол не уточнив. Проте, очевидно, це має бути справді щось значуще, що змусить Росію перестати вбивати громадян України.Зверніть увагу! Нещодавно колишній посол України в Німеччині Мельник отримав високу посаду в Міністерстві закордонних справ. Тепер він є заступником глави МЗС Дмитра Кулеби. Важливо, що Зеленський підписав указ про звільнення Мельника ще на початку липня.
Як Німеччина допомагає Україні
Слід зазначити, що Берлін з кожним днем все більше усвідомлює приреченість політики "умиротворення агресора" та перестає несвідомо підігравати Кремлю. Зокрема, Шольц уже більш рішуче говорить про надання нашій державі систем протиповітряної оборони.
Скоро з ФРН до Збройних Сил надійдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети. Вони допоможуть українській армії збивати російські ракети й дрони та убезпечать критичну інфраструктуру нашої держави від можливих прильотів.
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