Нова прем'єрка Італії озвучила єдиний шлях до миру між Україною і Росією

Єдиним способом прискорити мирну угоду між Україною і Росією є допомога українській стороні військовими засобами.

Мелоні обіцяє підтримувати Україну

Так вважає прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Відповідну заяву вона озвучила під час виступу у Сенаті.

Увага Мелоні обіцяє підтримувати Україну й не піддаватися на шантаж Путіна

Єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе,

– сказала Мелоні.

Рішеннями щодо України Італія вирішує свою долю

Вона також наголосила, що навіть якби Італія й відмовилася від військової підтримки України, Захід продовжив би допомогу. Це життєво важливо для Італії, щоб зберегти свій міжнародний авторитет.

Тому це не змінило б результат для України, але змінило б підхід, який будуть мати інші до нас, до нашої довіри, надійності навіть на комерційному рівні,

– пояснила італійська прем'єрка.

Мелоні зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – близько 80%.

"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – підсумувала вона.

Коротко про призначення Мелоні:

Мелоні стала першою жінкою – прем'єр-міністром Італії. Попри те, що Мелоні очолює коаліцію ультраправих і правих партій, які прийшли до влади в країні вперше з початку Другої світової війни, вона наголошувала на незмінній підтримці України.

У своєму першому зверненні до італійської Палати депутатів у вівторок вона заявила, що Італія не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.

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