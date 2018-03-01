Притула прокоментував виступи фіналістів Нацвідбору Євробачення-2018

Шоумен Сергій Притула, який був ведучим на Національному відборі Євробачення-2018, висловив свою думку про виступи учасників. Як зазначив знаменитий гуморист, свій коментар він опублікував після всіх можливих критиків.

За його словами, перемога гурту O’Torvald на попередньому Нацвідборі "сплутала всі карти великих і не дуже гравців на ринку". Відтак, щоб всі були задоволені, схема повинна була бути такою: MELOVIN поїхав би на Євробачення у 2017 році, а TAYANNA – у 2018-му.

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"Якщо геть зовсім коротко, то… MELOVIN мав поїхати ще минулого року. Пісня у нього тоді була, на мою скромну думку, сильніша від цьогорічної. Хоча номер у фіналі 2018-го поклав минулорічний "на лопатки", – написав у Facebook Сергій Притула.

Водночас ведучий розповів, що йому буде жаль, якщо TAYANNA після цієї поразки припинить боротись за виступ на наступних відборах конкурсу. Сергій Притула підкреслив, що у співачки відчутний вокальний прогрес, оскільки в голосі зірки не було чутно хиби, а пісня була в рази кращою.

У Тані теж, в порівнянні з минулим роком, тотальний прогрес: вокал не хибив, "беки"– розкішні, пісня в рази краща. Ще б трішки якоїсь індивідуальної родзинки, щоб нікому язик не повертався порівнювати із Лободою – і було б ідеально,

– додав Сергій Притула.

Окрім виступів фаворитів Нацвідбору 2017 року, ведучий прокоментував шоу інших конкурсантів. Зокрема, він розповів, що хлопці з колективу Kadnay вже знані для українців, однак їхня музика розрахована на вужчу аудиторію, аніж у TAYANNA. Водночас гурт обігнав співачку в глядацькому голосуванні, що свідчить про велику підтримку музикантів.

Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 переміг MELOVIN з піснею Under The Ladder. Після конкурсу співачка TAYANNА зазначила, що не розчаровується, а "йде творити далі".