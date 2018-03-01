16:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Притула прокоментував виступи фіналістів Нацвідбору Євробачення-2018

645 Читать новость на русском
Сергій Притула про Нацвідбір Євробачення2018
Сергій Притула про Нацвідбір Євробачення2018 / Фото з вільних джерел

Шоумен Сергій Притула, який був ведучим на Національному відборі Євробачення-2018, висловив свою думку про виступи учасників. Як зазначив знаменитий гуморист, свій коментар він опублікував після всіх можливих критиків.

За його словами, перемога гурту O’Torvald на попередньому Нацвідборі "сплутала всі карти великих і не дуже гравців на ринку". Відтак, щоб всі були задоволені, схема повинна була бути такою: MELOVIN поїхав би на Євробачення у 2017 році, а TAYANNA – у 2018-му.

Читайте також: Хто складе конкуренцію MELOVIN на Євробаченні-2018: відео пісень конкурсантів

"Якщо геть зовсім коротко, то… MELOVIN мав поїхати ще минулого року. Пісня у нього тоді була, на мою скромну думку, сильніша від цьогорічної. Хоча номер у фіналі 2018-го поклав минулорічний "на лопатки", – написав у Facebook Сергій Притула.

Водночас ведучий розповів, що йому буде жаль, якщо TAYANNA після цієї поразки припинить боротись за виступ на наступних відборах конкурсу. Сергій Притула підкреслив, що у співачки відчутний вокальний прогрес, оскільки в голосі зірки не було чутно хиби, а пісня була в рази кращою.

У Тані теж, в порівнянні з минулим роком, тотальний прогрес: вокал не хибив, "беки"– розкішні, пісня в рази краща. Ще б трішки якоїсь індивідуальної родзинки, щоб нікому язик не повертався порівнювати із Лободою – і було б ідеально,
– додав Сергій Притула.

Окрім виступів фаворитів Нацвідбору 2017 року, ведучий прокоментував шоу інших конкурсантів. Зокрема, він розповів, що хлопці з колективу Kadnay вже знані для українців, однак їхня музика розрахована на вужчу аудиторію, аніж у TAYANNA. Водночас гурт обігнав співачку в глядацькому голосуванні, що свідчить про велику підтримку музикантів.

Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 переміг MELOVIN з піснею Under The Ladder. Після конкурсу співачка TAYANNА зазначила, що не розчаровується, а "йде творити далі".

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення-2018 MELOVIN Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 318
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1766
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2189
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
7440
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2639
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук