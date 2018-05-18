MELOVIN прокоментував резонанс навколо мовного питання на Євробаченні-2018

Під час Євробачення-2018, яке пройшло у португальському Лісабоні представник від України MELOVIN спілкувався виключно українською мовою, що викликало неабиякий резонанс.

Як виконавець розповів у коментарі ТСН, говорити виключно українською було його принциповою позицією.

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"Щодо мого спілкування під час Євробачення виключно українською мовою, то, Ви знаєте, в будь-якому разі всім не догодиш. Так, була принципова позиція. Для мене було важливо говорити саме українською мовою в Португалії, коли представляєш свою країну", – підкреслив представник від України на Євробаченні-2018.

За його словами, він навчався в українській школі та з батьками дуже часто спілкується українською, щоправда з певними елементами суржику.

"Але через те, що не вистачає практики, спілкування, звичайно, ти забуваєш якісь слова, а тим більше, нагадаю, коли ти сидиш і тебе знімає дуже багато камер, звичайно, важко говорити мовою, якою ти не розмовляєш щодня. Але українську мову я знаю, і слава Богу", – додав співак.

Водночас він розповів, що вчить українську кожного дня, бо йому "це необхідно".

"Мені дуже хочеться говорити українською. Я не бачу сенсу брати спеціально репетитора. Всі ми швидко вчимося, вбираємо як губки. Не бачу жодної проблеми. Я взагалі вважаю, що ніхто не говорить ідеально українською мовою", – додав MELOVIN.

Також Костянтин прокоментував своє спілкування з журналістами, в тому числі і з Росії.

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"Наскільки я знаю, російська преса була на блакитний доріжці. Але я не пригадую, щоб вона взагалі ставила мені хоч якісь запитання. Так можна сказати, що я ще половину країн ігнорував", – зауважив уродженець Одеси.