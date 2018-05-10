MELOVIN відвідав португальський храм перед півфіналом Євробачення: промовисті фото

Талановитий співак MELOVIN, який цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні-2018, перед другим півфіналом конкурсу сходив до португальського храму. Вокаліст помолився та поставив свічку за мир в державі.

Про це повідомляє Ukr.Media.

Як відомо, на Євробаченні-2018 виступить співак MELOVIN. Вокаліст прибув до Португалії, де посилено готується до виступу, який відбудеться 10 травня. Українець покаже ефектний номер з вогнем.

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MELOVIN вирішив не порушувати християнських традицій та перед важливим днем навідався до португальського храму в місті Фатіма. Зробив він це у супроводі делегації та посла України в Португалії Інни Огнівець. Співак помолився та поставив свічку в День пам'яті та примирення.

"Я думаю, що тут дуже важливо бути всім, хто приїжджає в Португалію і особливо талановитому юнакові, який завойовує місце в цьому житті своєю важкою роботою. Я думаю, що це місце йому допоможе, бо кожна людина будує життя залежно від своєї віри. Наскільки він вірить в те, що він робить, і наскільки він звертається до Бога за Божою підтримкою. Я думаю, що це символічно, що саме сьогодні він тут", – зазначила Інна Огнівець.

Зазначимо, що, за словами букмекерів, MELOVIN зможе пройти до фіналу Євробачення та поборотись за перемогу. На конкурсі він представить запальну пісню "Under The Ladder".

Пісня чудова. Це пісня, яка запам'ятовується. Переглядала, як виступав MELOVIN і як його сприймала публіка. Він уміє завойовувати симпатії і я була вражена, коли він запропонував аудиторії заспівати і всі почали співати цю пісню. Тому я думаю, що він переможе,

– додала Інна Огнівець.



MELOVIN під час поїздки до Фатіми

Водночас співак опублікував допис, в якому сповістив, що готовий до виступу на португальській сцені Євробачення-2018. Бойовий настрій MELOVIN'а підтримали його прихильники, які вирушили вболівати за вокаліста. "Якщо ти готовий, то ми точно готові", "З нетерпінням чекаємо виступу", "Успіху", – написали користувачі мережі.

Хто такий MELOVIN: