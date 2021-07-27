"Як колега колезі": Мендель відправила свою книгу в Кремль

27 липня 2021 , 15:54
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Джерело:

фейсбук Юлії Мендель

Юлія Мендель випустила авторську книгу "Кожен із нас президент". Один із примірників вона вирішила надіслати речнику Володимира Путіна.

Про це Мендель повідомила у своєму фейсбуці. Колишня речниця Зеленського також опублікувала відео, на якому видно, як вона підписує цю книгу.

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"У ній (книзі –  24 канал) багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?", – так Мендель підписала свій допис у соцмережі.

Що ще сказала Мендель

У прикріпленому до нього відео вона звернулася до Дмитра Пєскова й пояснила, що вирішила відправити йому свою книгу – я к колишня прессекретарка українського президента чинному прессекретарю російського лідера.

Можливо, вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору,
 – наголосила Мендель.

Мендель звернулася до Пєскова: дивіться відео 

"Кожен з нас президент" – що відомо про книгу Мендель

  • Книга колишньої речниці президента з'явилася на прилавках в липні 2021 року. Мендель анонсувала, що видання буде "відвертим та провокативним".
  • У книзі вона описує перемоги Зеленського та підступи Порошенка. Згадує також й чинного та колишнього глав Офісу Президента.  
  • Одна із частин про "негігієнічні та холодні ночі" на Майдані викликала обурення в українців. Тож незабаром Мендель поспішила виправдатися.
Автор: Ірина Буртик