Мендель пояснила свою цитату з книги про "брудні намети" Революції Гідності

Книга ексречниці Зеленського Юлії Мендель встигла наробити чимало галасу, зокрема й через неоднозначні висловлювання самої авторки. Обурення суспільства викликала цитата про "брудні намети" на Майдані.

Юлія Мендель поспішила виправдатися та заявила, що не збиралася когось ображати.

Важливо "Два метри сексу" та "хамуватий люмпен" Богдан: найцікавіші уривки з книги Мендель

Водночас ексречниця президента переконана, що цю цитату вирвали з контексту.

Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти євромайдану, я його висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом,

– відповіла вона.

Крім того, на її думку, бурхлива реакція на уривок з її книги є наслідком дезінформацією".

Про яку цитату мовиться

У своїй книзі "Кожен з нас президент" Мендель характеризує прихід Зеленського до влади як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані".

"Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть", – написала Мендель.

Додамо, що книга Юлії Мендель з'явилася у продажі ще 9 липня. Її вартість становить 190 гривень. "Кожен із нас президент" складається із 288 сторінок. На обкладинці зображена сама авторка у темно-синьому костюмі та на такому ж фоні.