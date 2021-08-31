У мене бомба, – у Чернівцях пенсіонер викликав поліцію через пакет прищіпок

Нетверезий чоловік у Чернівцях викликав поліцію і повідомив, що його квартиру замінували. "Бомбою", яка викликала у нього підозру виявилася звичайна упаковка прищіпок.

Пенсіонер стверджував, що вибухівку йому підкинули. Як виявилося, заявник про "замінування" був нетверезий.

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Як пакет прищіпок став "бомбою"

Увечері 30 серпня, близько 22 години, 70-річний чоловік подзвонив до поліції. Він стверджував, що до його квартири хтось вдерся і залишив вибухівку. Патрульним він показав звичайну упаковку пластикових прищіпок.



Чоловік, який викликав патрульних через прищіпки

На пенсіонера патрульні склали адміністративний протокол за статтею 183 – Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

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У поліції закликали поважати роботу спецслужб та не зловживати повідомленнями на екстрені лінії. Там додали: від початку року патрульних викликали без вагомих на те причин 245 разів.

Фейкові мінування: останні випадки

Удень 27 серпня у Києві "замінували" Печерський райсуд. Усі судові процеси довелося зупинити, щоб вивести людей із будівлі. Втім, вибухівки не знайшли.

Цього ж тижня у Києві також "мінували" Хрещатик та апеляційний суд. Як стверджують правоохоронці, зазвичай зловмисники перебувають на тимчасово окупованих територіях або у Росії.

В Роздільнянському районі на Одещині затримали 59-річного чоловіка. Він "образився" на поліцейських і повідомив, що райвідділок правоохоронців замінований.