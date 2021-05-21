Мене це ображає, – Потураєв про Татарова в Офісі Президента

Попри усі скандали та розслідування, заступник голови Офісу Президента Олег Татаров досі перебуває на посаді. Ба більше, Володимир Зеленський вважає його професійною людиною. Однак деяких нардепів ображає діяльність Татарова.

Зокрема, про це сказав депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. Він запевнив, що історію зі скандальними заявами Татарова у час Революції Гідності пам'ятає дуже добре.

Цікаво Татаров – професійна людина, – Зеленський про скандал в ОП

"Я чудово пам’ятаю, коли я повертався з Майдану і включав телевізор, ця класична фраза звучала: "кульові поранення потиличної частини". Мене аж трусило. Мене і досі трусить", – наголосив Потураєв.

Олег Татаров у часи Революції Гідності працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Тоді він в ефірі одного з телеканалів запевняв, що нібито "

Однак Потураєв зауважив, що парламент не може звільняти або призначати когось в Офісі Президента.

Я не приховував ніколи, і зараз кажу – мене це ображає. Яке у мене ставлення (до Татарова – 24 канал)? Негативне,

– заявив нардеп.

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Справа Татарова: коротко