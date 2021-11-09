Мене тягли за волосся, – Саакашвілі написав з тюремної лікарні й заявив, що його обдурили

Міхеіл Саакашвілі написав відкритого листа після того, як його перевели із в'язниці у тюремну лікарню. Третій президент Грузії поскаржився, що його обдурили.

Як стверджує Саакашвілі, його пообіцяли перевести до звичайної міської поліклініки. Через це, зокрема, скасували зустріч із медиками та рідними в Руставі. Втім, далі політик опинився у лікарні Глданської в'язниці.

Читайте також Якщо Саакашвілі помре, то в країні почнеться неконтрольований процес, – грузинський політик

Політик каже, що його обдурили

Колишній президент опублікував відповідний лист після того, як Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як він покидає тюрму в Руставі. Там запевнили, що Саакашвілі зробив це добровільно й без спротиву. Натомість сам політик пояснив, що його обдурили. Мовляв, він не знав, що його заберуть не у цивільну клініку.

Саакашвілі покидає в'язницю у Руставі: дивіться відео

Мене повалили на землю й кілька разів вдарили, – Саакашвілі

Саакашвілі написав, що ув'язнені бурхливо відреагували на його появу. Натомість один із працівників тюрми почав ображати його й сказав: "Ось, пташка, ти в наших руках". Політик запитав у нього ім'я, але відповіді не отримав. Він припустив, що це – хтось із тюремного керівництва.

Попри категоричну відмову, мене витягли з авто, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся,

– поскаржився колишній президент.

Він стверджує, що хтось із "невизначено кримінального медичного персоналу" прийшов до нього у палату, аби без дозволу ввести щось в організм. "Я відштовхнув його. Моя реакція була викликана стресом після цього насильства і жорстокого поводження", – пояснив він.

Політик не співпрацюватиме з медперсоналом

Нардепка Єлизавета Ясько заявила, що Глданська в'язниця – найнебезпечніше для Саакашвілі місце. Людмила Денісова пояснила, що там утримуються люди, які потрапили за ґрати за його президенства.

Колишній грузинський президент наголосив, що постійно чує зі своєї камери крики та голоси злочинців. Він заявив, що відмовляється від будь-якого медичного втручання й не співпрацюватиме із медперсоналом. Мовляв, погодиться лише на зустріч зі своїм особистим лікарем. Політик переконаний, що його перевели у Глданську тюрму за вказівкою Путіна, аби "фізично знищити".

Саакашвілі закликав до мирного протесту

Політик наголосив, що не хоче допустити жодних провокацій. Він звернувся до своїх прихильників й підкреслив, що ніхто не зможе перемогти їх у випадку "мирного, але дуже сильного протесту". Також він згадав про тих, хто емігрував з Грузії, й закликав їх повернутися хоча б на кілька днів, щоб "закінчити розпочате".