Мене все влаштовує, – Коломойський розповів про відносини та спілкування із Зеленським

Скандальний Ігор Коломойський заявив, що наразі вони з Володимиром Зеленським не спілкуються. Це може нашкодити обом.

Коломойський зауважив, що наразі у них навіть тем для розмови нема. Спілкування тривало з 2009 року й припинилося.

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Одіозний олігарх наголосив: Зеленський вибрав свій шлях. Як президент країни він має своє бачення, програму, плани.

Я йому (Зеленському – 24 канал симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду,

– зізнався Коломойський.

Як приклад, він назвав будівництво доріг. Зокрема, зауважив, що раніше витрачав на дорогу до аеропорту 40 хвилин, а тепер – лише 25.

"Наше спілкування може зробити погано і мені, і йому. А хорошого – нічого", – запевнив олігарх.

"Закон про олігархів – вигідний"

Коломойський також заявив, що йому буцімто вигідний закон про олігархів.

Олігарх наголосив: "якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході".

Коломойський зауважив, що він перебуває у реєстрі. Водночас держава визнала, що усі свої статки одіозний олігарх нажив чесною непосильною працею.

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