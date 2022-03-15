В мені говорив біль втрати, – ведучий 24 каналу вибачився за жорсткі висловлювання щодо росіян

Ведучий 24 каналу Фахрудін Шарафмал у безжалісній війні Росії проти України втратив близького друга. Через свої емоції він в ефірі жорстко висловився щодо росіян.

Однак ведучий вибачився за свої слова. Він вважає, що його висловлювання були неприпустимі – і як для журналіста, і як для людини.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

"В мені говорив біль втрати і сум за друга. Ще раз прошу пробачення", – наголосив Фахрудін Шарафмал.

"Ми не допустимо геноциду, який відбувається в нас"

Журналіст зауважив, що Україна дотримується усіх міжнародних норм, зокрема і Женевських конвенцій, і ніколи не допустить такого геноциду, який відбувається на території нашої країни.

"Однак це правило не стосується тих росіян, як прийшли на нашу землю вбивати наш народ", – додав ведучий.

Фахрудін Шарафмал вибачився за свої жорсткі висловлювання: дивіться відео



Нагадаємо, що друг журналіста Павло Сбитов, якого безжалісно вбили окупанти, був командиром роти 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

Позиція генерального директора медіахолдингу "Люкс" Романа Андрейка

"В прямому ефірі 24 каналу, який веде інформаційний марафон з першого дня війни, стався дуже прикрий випадок. Журналіст Фахрудін Шарафмал, який дізнався про смерть близького друга на цій війні, не впорався із емоціями і видав тираду, яка несумісна ні з редакційною політикою 24 каналу, ні із загальноприйнятими моральними принципами людяності.

Фарід в емоційному пориві заявив, що готовий особисто вбивати усіх росіян, не лише загарбників, що прийшли на нашу землю… але й усіх інших, разом із дітьми. Згодом, опанувавши емоції, вже наступного дня Шарафмал так само в прямому ефірі вибачився та висловив щире каяття, що сказав такі жахливі речі, та заявив, що це несумісно із журналістикою і взагалі із принципами людяності.

Причина зриву напередодні – втрата дорогої людини. Проте кремлівським пропагандистам немає справи до слів вибачення! Вони вирвали із контексту опальні слова, домалювали у відео фотографію нацистського ідеолога (!!) та роздмухали скандал, використовуючи цей випадок, як доказ "нацифікації" та "націоналізму" українців.

Фахрудін – афганець за національністю, а звинувачення його у нацизмі, нацифікації та націоналізмі такі ж безглузді, як і вся кремлівська пропаганда. І сприймати все це всерйоз може лише отруєна цією пропагандою аудиторія. Від імені всього колективу каналу 24 прошу вибачення за прикрий випадок в прямому ефірі, де емоції ведучого взяли верх над здоровим глуздом та реальним ставленням до цінностей життя та світобачення.

Фарід – молодий і талановитий журналіст, автор багатьох якісних телевізійних проєктів, присвячених зокрема і російській пропаганді. За іронією долі він і сам став ціллю цієї пропаганди та став об'єктом для боротьби проти нашої країни,яку він так щиро любить.

Відео із вибаченнями Фахрудіна ви можете переглянути або перечитати текст. Висновки кожен зробить свої. У що ви повірите – у вирване з контексту відео заплаканого ведучого із домальованою росіянами фотографією нациста, чи у його щире усвідомлене каяття – вибирати вам".