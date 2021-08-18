Мені не було страшно, – 6-річний Олексій розповів, як блукав у Карпатах

Маленький Олексійко Стефанців, який сам блукав Карпатами понад добу, записався у скаутську організацію "Пласт". Хлопчик розповів, що зовсім не боявся. Батьки підтвердили, дитина завжди була сміливою.

Олексійко розповів, як загубився. Він дуже швидко біг по зелених мітках та повернув направо.

До теми Спав на землі при +8, нічого не їв і мав палицю від звірів: як 6-річний Олексійко блукав у горах

Як дитина блукала у Карпатах

Потім знайшов тепле місце та переночував. Наступного дня пішов просто вперед. Олексійко почув голос, схожий на тата, а потім побачив, що це прийшли його рятувати. Хлопчик запевнив, що страшно йому не було.

Я – хлопець,

– пояснив Олексійко.

Для захисту від звірів Олексійко знайшов палицю.

"Я її поклав біля себе і відчув, що мені все нормально. Я мав, чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", – розповів хлопчик.

Дитина додала, що ні їсти, ні пити не хотіла. Олексійко планував тільки йти вперед.

Дивіться відео про історію Олексійка:

Батьки кажуть, що син змалку був хоробрий

Батько Олексійка Любомир Стефанців розповів, що той змалку був дуже хоробрим та впертим.

Син завжди такий. Я розумів, що він буде поводити себе правильно в цій ситуації, – наголосив батько.

Чоловік зауважив, що дитину назвали Олексієм на честь гуцульського опришка Олекси Довбуша. Хоча Олексою його ніколи не називали, після цієї ситуації, каже батько, це "Олекса, якого покликали гори, і він пішов до них".



Палка, якою захищався Олексійко / Фото "Суспільне"

Батьки пережили ніч жаху

Мама хлопчика Мар’яна Стефанців розповіла, що пережила ніч шоку та жаху.

"Ми з чоловіком вибігли на Говерлу, кричали, гукали, то вже сонце зайшло. Ми світили ліхтариками. Ми йшли одним маршрутом, сходили іншим. То був шок, то був жах. Ми вже були в такому розпачі", – зізналась жінка.

Вона додала, що вражена кількістю людей, які взяли участь у пошуках її сина. Зазначила, "настільки є хороші і добрі люди".

Олексійко загубився в Карпатах: що відомо

Хлопчик зник під час сходження на Говерлу. Дитина у супроводі туристичної групи з 5 людей намагалась вийти на Говерлу.

Пошукову операцію розпочали відразу після звернення рідних до ДСНС.

Олексія шукали 7 пошукових груп. До їхнього складу увійшли рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття, військовослужбовці та волонтери.

Як знайшли Олексійка, дивіться відео: