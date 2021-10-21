Мені ніхто не вказував, на які ефіри ходити, – Стефанчук про скандал з журналістами

Руслан Стефанчук прокоментував заяву ведучої Мирослави Барчук про тиск на Суспільне. Спікер парламенту назвав це гіпотезою та зазначив, що йому ніколи не вказували, на які ефіри ходити.

Стефанчук переконаний, що рутинна робота має бути щоденною, а ходити на ефіри – це додаткове навантаження. Воно для тих, хто любить "ярмарку марнославства".

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Стефанчук заперечує вплив на нього

Політик зауважив, що не любить, коли нав'язують гіпотезу і вимагають зробити з неї висновок. Стефанчук запевнив, що ходить на ефіри на запрошення або, коли є результати, про які можна розповісти.

Те, що ви озвучили – це гіпотеза. Усе, що я можу говорити, говорю з власного досвіду. Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, а на які – ні,

– наголосив спікер.

Скандал із тиском на Суспільне: що відомо