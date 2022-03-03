Мені подобається, що зараз можу говорити з іншими лідерами без усієї цієї хр*ні, – Зеленський

Підтримка людей, як виходять на площі в інших країнах дуже важлива. Це понукає їхню владу підтримувати Україну.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він з багатьма лідерами країн став приятелями.

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Ми зідзвонимось кілька разів на день і розмовляємо просто мобільними телефонами. Мені дуже подобається, що я можу говорити без усієї цієї хр*ні бюрократичної, коли потрібно щось дуже складно замовляти, а потім чекати. Але зараз зовсім інший момент, бо гинуть люди,

– сказав Зеленський.

Тому за словами президента, йому зараз дуже важлива ця підтримка.

"Я хочу звернутись до цих прекрасних людей у всьому світі, з проханням, щоб ця підтримка не ослабла. Тому що вона дає велику впевненість. Але якщо її не буде – це не зможе ослабити нас. Ми не готові здаватись. Але ця підтримка говорить, що ми все робимо правильно. І я дуже радий, що світ об'єднався", – додав Зеленський.

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