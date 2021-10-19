Мені потрібен заступник, – Венедіктова про затримку конкурсу на главу САП
Джерело:САП
Генпрокурорка Ірина Венедіктова виконує значну частину повноважень спеціалізованого антикорупційного прокурора. Втім, вона запевняє, що це не вплинуло на незалежність та ефективність антикорупційної вертикалі України.
Офіс генпрокурора не втручатиметься у конкурс з відбору голови САП
Венедіктова сподівається, що конкурс з відбору голови САП відбудеться якнайшвидше. Чиновниця висловила надію, що він буде результативний.
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Мені потрібен заступник – глава САП, який проведе аудит справ, ефективності прокурорів і виведе цю роботу на зовсім інший рівень,
– заявила Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що її зусилля спільно з НАБУ активно проявилися в справах про розтрату коштів "Приватбанку" і розкраданні землі в Одесі.
Наприкінці серпня Венедіктова зустрілася з членами комісії. Під час розмови усі підтвердили бажання завершити відбір найближчим часом. Водночас сама генпрокурорка запевнила, що не втручатиметься у конкурс.
Що відомо про конкурс на посаду голови САП
- 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Троє членів не прийшли на засідання, через що не відбувся кворум.
- Експерти стверджують, що саботажниками в комісії керує скандальний Олег Татаров, а така ситуація загрожує кризою у майбутніх відносинах України та США.
- Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що невдовзі конкурс таки проведуть, а "антикорупційні органи запрацюють на повну потужність".