Мені потрібен заступник, – Венедіктова про затримку конкурсу на главу САП

Генпрокурорка Ірина Венедіктова виконує значну частину повноважень спеціалізованого антикорупційного прокурора. Втім, вона запевняє, що це не вплинуло на незалежність та ефективність антикорупційної вертикалі України.

Офіс генпрокурора не втручатиметься у конкурс з відбору голови САП

Венедіктова сподівається, що конкурс з відбору голови САП відбудеться якнайшвидше. Чиновниця висловила надію, що він буде результативний.

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Мені потрібен заступник – глава САП, який проведе аудит справ, ефективності прокурорів і виведе цю роботу на зовсім інший рівень,

– заявила Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що її зусилля спільно з НАБУ активно проявилися в справах про розтрату коштів "Приватбанку" і розкраданні землі в Одесі.

Наприкінці серпня Венедіктова зустрілася з членами комісії. Під час розмови усі підтвердили бажання завершити відбір найближчим часом. Водночас сама генпрокурорка запевнила, що не втручатиметься у конкурс.

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