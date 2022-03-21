Мені всі казали, що треба терміново виїхати, – Зеленський про відмову покидати Київ

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що ще в перші дні повномасштабної російської агресії його закликали покинути столицю. Але він залишився разом зі своїм народом.

Відверте зізнання Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю європейським суспільним мовникам, повідомляє 24 канал. За словами президента, усі довкола переконували його виїхати з України, щоб бути в безпеці.

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Зеленському радили покинути Україну ще до 24 лютого

Ідеться не лише про українські служби, а й про закордонних партнерів.

Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі... Я впродовж перших трьох днів мав кожні 10 – 20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі,

– поділився Зеленський.

Зрештою, такі рекомендації президент України отримував ще до 24 лютого. Адже інформація про підготовку до повномасштабного нападу Росії з'явилася заздалегідь.

Відео зі столиці – відповідь на російські фейки

Тим часом окупанти поширювали фейки, що Зеленський нібито покинув Україну. Щоб спростувати ці "вкиди", президент неодноразово записував відео зі столиці. На роликах видно, що він – у Києві.

Про одне з перших таких відео "Я тут, Шмигаль – тут" запитав іноземний журналіст. Його зацікавило, чи було це імпровізацією – чи все ж стратегією. Зеленський пояснив, що це – констатація факту.

Просто неприємно, що постійно кажуть, що ми кудись виїхали. Я кажу: нам треба вийти хоча б показатись. Бо якщо ми будемо тільки в стінах офісу, ніхто не повірить. Ми вийшли і сказали: ми тут. Ми всі тут. Так і є. Ми всіх не показали. Нас набагато більше,

– підсумував президент.

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