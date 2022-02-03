Мені завжди дуже соромно за цей проєкт, – пані посол Німеччини про "Північний потік-2"

Анка Фельдгузен заявила, що дискусія навколо "Північного потоку-2" в Німеччині стає більш інтенсивною. Дипломатка зазначила, що їй "завжди дуже соромно" через газогін.

Пані посол німецької держави в Україні повідомила, що процес сертифікації російського проєкту триває. За її словами, зараз всі зрозуміли, що там є дуже велика політична складова.

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Анка Фельдгузен також поінформувала, що не знає, чи усвідомлювали це на початку будівництва.

Я завжди вважала, що там дуже велика політична складова. Але варто сказати, що там немає жодних державних коштів, немає державних гарантій. Всі інші країни теж дали дозволи. Мені завжди дуже соромно було через цей проєкт. Але що вони думали тоді, я не можу вам сказати,

– додала дипломатка.

До слова, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що вони готові додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Сертифікація "ПП-2": що відомо

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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