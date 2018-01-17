Мені потрібно замовкнути: Метт Деймон вибачився за слова щодо сексуальних домагань

47-річний американський актор та продюсер Метт Деймон вирішив вибачитись за свої висловлювання про сексуальні домагання після того, як зазнав серйозної критики.

Про це він розповів Кеті Лі Гіффорд в ранковій програмі "Today show" 16 січня, передає Variety.

Метт Деймон приніс вибачення і зазначив, що відтепер планує мовчати.

Я хочу вибачитися. Вважаю, що мені потрібно на якийсь час взяти паузу і замовкнути, щоб я ще що-небудь не ляпнув,

– зазначив Деймон.

Деймон також згадав про жінок, які створили рух проти сексуальних злочинів "Time’s Up" ("Час вийшов"). Серед них, як відомо, є Меріл Стріп, Єва Лонгорія, Наталі Портман, Опра Уїнфрі, Різ Візерспун, Емма Стоун та інші.



Бен Аффлек та Гарві Вайнштейн, яких звинуватили в сексуальних домаганнях, і Метт Деймон

"Багато цих жінок є моїми дорогими друзями, і я люблю їх та поважаю їх, і підтримую те, що вони роблять. Я хочу стати частиною цієї боротьби, але повинен відійти назад і закритий свій рот на деякий час", – засміявшись, додав Деймон.

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Як відомо, зірка трилогії про друзів Оушена спочатку заявив, що готовий працювати з людьми, яких звинуватили в сексуальних домаганнях. Також в ефірі АВС він додав, що не всі протиправні дії сексуального характеру заслуговують на суворе покарання.

Але після цього активісти почали збір підписів, аби добитися виключення актора зі стрічки "Вісім подруг Оушена", а кіноактриса Аліса Мілано публічно його осудила в його висловлюваннях.