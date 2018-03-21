Мені важко дихати, важко ходити: Алла Пугачова розповіла про стан здоров'я

Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно з'явилася перед камерами на президентських виборах і викликала дискусію її шанувальників щодо її зовнішнього вигляду, розповіла, як вона себе почуває.

Начитавшись невтішних коментарів в Instagram, співачка прокоментувала свій стан здоров'я.

Читайте також: Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу: фото

"Я старію і досить різко. Організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей", - написала артистка.

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Бер 2018 р. о 2:07 PDT

Тим шанувальникам, хто надто активно коментує її зовнішній вигляд, Пугачова порадила зосередити сили на власному житті.

"Бажаю вам щастя і довгих років життя. Не старійте якомога більше ані душею, ані тілом. Відправляйте свою отруту і злобу на боротьбу з проблемами у житті більш важливими, ніж моє старіння та неміч", – додала співачка.

Варто додати, що співачка попри поважний вік, часто ділиться в Instagram зі своїми шанувальниками фотографіями без макіяжу.

Нагадаємо, влітку минулого року в Алли Пугачової стався серцевий напад. Тоді Алла Борисівна опинилася в лікарні і її мали прооперувати, але обійшлося без операції.