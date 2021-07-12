Менш як 20% українців довіряють політичним партіям

Відповідно до опитування фонду "Демініціативи" та КМІС, молодь та старші люди більш часто довіряють партіям (23,5%). Натомість люди середнього віку (16%) – рідше.

До речі Українці менше довіряють уряду та Раді, а більше – президенту

З'ясували, що третина виборців "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Найменше довіряють люди, які й не ходять на вибори.

Чому українці не довіряють політсилам

Українці називають кілька причин недовіри:

невиконання передвиборчих обіцянок – 56%,

корумпованість партій – 41%,

залежність від олігархів – 31%.

Крім того, більшість опитаних скептично оцінюють виконання політичними партіями своїх функцій.

Опитування проводили з 1 до 7 червня 2021 року. Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Провели 2003 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 2,4%. Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА посольства Нідерландів.



Результати опитування / Фото фонд "Демініціативи"