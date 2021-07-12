Менш як 20% українців довіряють політичним партіям
12 липня 2021 , 17:53Читать новость на русском
Джерело:фонд "Демініціативи"
Менше ніж 20% українців довіряють політичним партіям. Водночас більшість людей не довіряють. Громадяни виділили кілька причин такого явища.
Відповідно до опитування фонду "Демініціативи" та КМІС, молодь та старші люди більш часто довіряють партіям (23,5%). Натомість люди середнього віку (16%) – рідше.
До речі Українці менше довіряють уряду та Раді, а більше – президенту
Які виборці довіряють партіям
З'ясували, що третина виборців "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Найменше довіряють люди, які й не ходять на вибори.
Чому українці не довіряють політсилам
Українці називають кілька причин недовіри:
- невиконання передвиборчих обіцянок – 56%,
- корумпованість партій – 41%,
- залежність від олігархів – 31%.
Крім того, більшість опитаних скептично оцінюють виконання політичними партіями своїх функцій.Зверніть увагу! Опитування проводили з 1 до 7 червня 2021 року. Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Провели 2003 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 2,4%. Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА посольства Нідерландів.
Результати опитування / Фото фонд "Демініціативи"