Називав Бандеру "терористом": у МЗС застерегли кандидата у президенти Польщі щодо подібних заяв

У МЗС України звернули увагу на цинічну акцію кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена, який назвав Степана Бандеру "терористом". Подібні дії не розцінюються як позиція Польщі, однак Україна залишає за собою право реагувати на такі дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

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У МЗС відреагували на скандальну заяву Менцена

Під час брифінгу речник МЗС наголосив, що Україна звернула увагу на цинічну акцію кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена, яку він провів у Львові. Тихий зауважив, що позиція цього "діяча" давно всім відома і не є сюрпризом.

Водночас речник додав, що МЗС, як зовнішньополітичне відомство, не розцінює заяви окремих антиукраїнських політиків як позицію Польщі чи польського суспільства. Натомість Тихий подякував усім громадянам Польщі, які щиро підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення.

На це ставлення не впливають окремі діячі, які приїжджають у країну, що воює, знімати агітаційні ролики,

– наголосив речник МЗС України.

Разом з тим, Тихий заявив, будь-які сумніви поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично неприйнятними. Відтак, у МЗС закликали польських політиків утриматися від використання питань, пов'язаних з Україною, у внутрішньополітичній кампанії. Тихий додав, що кроки, подібні діям Менцена, суперечать духу стратегічного партнерства між Україною та Польщею.

Крім того, подібні заяви йдуть у розріз з напрацюваннями обох країн щодо історичної пам'яті, а також можуть зашкодити дружнім відносинам між народами.

Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час російської агресії проти України, що триває. Туманний натяк, але я думаю, кому треба, він буде зрозумілий,

– резюмував речник МЗС України.

Раніше у треті роковини початку повномасштабного вторгнення Славомір Менцен з польської партії "Конфедерація" записав у Львові скандальне відео. На ньому кандидат у президенти Польщі критикував вшанування Степана Бандери, закликав "зупинити культ Бандери" та назвав його терористом.