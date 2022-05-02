"Мер" Бердянська, якого призначили окупанти, був засуджений за педофілію, – Офіс Президента

Російські військові призначають свою владу в захоплених містах. Новими "чиновниками" стають не просто люди без досвіду, а справжні злочинці.

Від армії ґвалтівників більшого й не чекають

Так, "міським головою" Бердянську окупанти призначили Олександра Сауленка. За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, колаборант відсидів тюремний термін за статтею про педофілію.

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Його "заступником" росіяни призначили двірника, а керівницею РАЦСу – прибиральницю.

Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир",

– наголосив Подоляк.

Що відомо про "мера" Бердянська і його "заступника"

Сауленко – місцевий приватний підприємець, про якого ніхто раніше не знав. Він був зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії "Союз Лівих Сил", а також балотувався депутатом сільської ради Новопетрівки від партії "За Майбутнє".

"Головування" Сауленка у Бердянську розпочалося після того, як він опублікував відео, в якому сам себе оголосив мером. Колаборант наголосив, що налагодить "мирне життя" з росіянами, які зараз скидають ракети на українські міста та ґвалтують маленьких дітей.

"Заступником" Сауленка з питань архітектури став двірник з КП "БердянськЕкоТранс" Микита Самойленко. У Запорізькій ОВА його назвали "місцевим фріком". Адже раніше Самойленко говорив про те, що "вміє" розмовляти з камінням. Після вторгнення російського війська чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

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Останні новини з тимчасово окупованого Бердянська

Росіяни призначили нового "керівника" відділу культури. Зрадником виявився Анатолій Зімін, який до того працював на місцевому підприємстві.

26 квітня окупанти захопили 2 медичні заклади у Бердянську. Тоді ж стало відомо, що вони обрали нового "голову" департаменту охорони здоров'я. Державним зрадником став Микола Мірошниченко, який раніше волонтерив та допомагав евакуюватися із сірої зони АТО/ООС.

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