Мер Чернігова назвав "фігнею" намір України вступити в ЄС і НАТО

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що шлях України до НАТО – це "фігня". Усе тому, що Альянс начебто нікого не захистив останнім часом.

Політик Атрошенко навів приклад неефективності організації операції НАТО щодо громадянської війни в Югославії. Мовиться про період у 1990-х роках.

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Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як уже неодноразово засвідчувалося, якась там... умовно кажучи… клуб,

– наголосив Атрошенко.

Окрім того, мер Чернігова натякнув: авіаудари по містах у центрі Європи з боку такого військового альянсу свідчать, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних держав.

Згодом Атрошенка зауважив, що у НАТО не втрутилися під час окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Заява посла Мельника

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що упродовж останніх років Україна виконала понад 200 контрольних показників стандартів для вступу до Євросоюзу.

Мельник переконаний: Україна може стати членами НАТО та Євросоюзу.

Окрім того, Україна може здійснити це до 2030 року.

Водночас Кремль виступає проти євроатлантичних перспектив України, а Німеччина сприйняла цю позицію.

За словами Мельника, "вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії".

Заява мера Чернігова: дивіться відео