Кілька провокативних вибухів: мер Енергодара розповів про обстріл ЗАЕС

Один з енергоблоків ЗАЕС в окупованому Енергодарі відключили в аварійному порядку, оскільки росіяни обстрілами пошкодили електромережу. Крім цього, спалахнув вогонь поблизу станції на магістралі.

Мер Енергодара Дмитро Орлов підтвердив інформацію про це для 24 каналу.

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"Так, дійсно, десь о другій половині дня вчора (5 серпня – 24 канал) відбулося кілька провокативних вибухів. Вони зачепили об'єкти міської інфраструктури. Пошкодили підстанцію "Луч" і майже все місто відключили від електропостачання", – розповів мер.

Наслідки обстрілу

За словами Орлова, містяни бачили, як були влучення в загальностанційні об'єкти. "Енергоатом" повідомляв, що постраждала азотно-киснева станція.

Були влучення у відкриті розподільні пристрої. Це призвело до відключення однієї з ліній і енергоблоки довелося розвантажити до тієї пропускної спроможності, щоб не перевантажити залишкові лінії,

– сказав міський голова.

Орлов зазначив, що приблизно за 2 години, завдяки оперативній роботі фахівців атомної станції та комунальників, відновили електропостачання. Також почали роботи з відновлення каналізаційно-насосної станції й свердловини з водозабезпечення. Тобто до вечора 5 серпня у місті ліквідували основні наслідки обстрілу.

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Яка мета в окупантів

Орлов сказав, що треба трішки ширше глянути на події, які відбувалися впродовж останнього місяця. росіяни розташували важку зброю у машинному відділені одного з енергоблоків, а ракетні системи залпового вогню працюють поміж блоками, обстрілюючи Нікополь.

Дмитро Орлов Мер Енергодара росіяни розуміють, що ЗСУ не можуть надати їм адекватну відповідь і стріляти по найбільшій АЕС Європи, тому окупанти використовують її як фортецю для того, щоб відбілити себе у світовому інформаційному просторі. Вони хочуть показати, що нібито ЗСУ порушують міжнародні норми й правила ведення бойових дій.

Він додав, що це було схоже на мінометний обстріл. За словами містян, між вильотом, прильотом і вибухом було кілька секунд.

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Обстріл ЗАЕС

"Енергоатом" повідомив, що зафіксували 3 "прильоти" на майданчик станції. Зокрема, боєприпаси влучили біля одного з енергоблоків, де є ядерний реактор. Перед обстрілом росіяни поспіхом залишили територію АЕС.

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