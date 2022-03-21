Мер Франківська попередив про нову шахрайську схему
21 березня 2022 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:Руслан Марцінків
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зловмисники знову наживаються на війні в Україні.
Невідомі люди телефонують підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію.
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При цьому особи дають рахунок карточки "Приват-банку".
Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області і міста, які ми постійно висвітлюємо в соцмережах,
– наголосив Марцінків.
Він вкотре попросив не довіряти інформації без офіційного першоджерела, ретельно все перевіряти та вірити лише офіційним джерелам.
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