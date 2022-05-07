Мер Ірпеня розповів, коли можна повертатися додому та коли запрацюють магазини

Наприкінці березня ЗСУ звільнили від окупантів Ірпінь. І вже за місяць до міста повернулося близько 15 тисяч його мешканців. Утім, наголосив міський голова Олександр Маркушин, поспішати не варто.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів, якою є ситуація у місті. А також пояснив, чому не рекомендує мешканцям Ірпеня поспішати з поверненням. На його думку, потрібно провести ще досить багато роботи, щоб містянам було комфортно та безпечно перебувати у власних домівках.

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Необхідно відновити комунікації у місті

Передовсім, наголосив Олександр Маркушин, в Ірпені необхідно повністю відновити комунікації. Слід на 100% повернути світло до міста, а також потурбуватися про водопостачання та водовідведення. Це один з важливих чинників.

У нас це виходить, але треба ще декілька тижнів, щоб це зробити. Тоді, звичайно, можна буде повертатися людям. Цього тижня вже будуть відкриватися магазини,

– розповів він.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин дав інтерв'ю: дивіться відео

Усе ще є загроза для життя

Що стосується самого Ірпеня, то місто, зі слів мера, на 100% вдалося поверхнево розмінувати. Водночас варто розуміти, що сапери не могли, наприклад, вриватися в абсолютно усі домівки. Тож не виключено, що "подарунки" від окупантів можуть очікувати на мешканців.

Але, звичайно, хтось приїжджає, відкриває квартиру, а там снаряд лежить. Десь у приватному секторі можуть розтяжки бути. Стовідсотково ми не можемо сказати,

– підкреслив він.

І, справді, неподалік дитячої лікарні фахівці виявили розтяжки у парку. Правоохоронці повідомляють, що усього їх було три, а розставили окупанти розтяжки на перехресті вулиць Давидчука та Гоголя.

Місто поверхнево розміноване / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

У місті навіть створили спеціальну групу з розмінування при ТрО. Тож на виклики приїжджають хлопці та допомагають. Олександр Маркушин додав, що бувають такі дні, що назбирується по 20 викликів з різних локацій.

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