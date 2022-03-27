Мер Івано-Франківська каже, що потрапив під обстріл росіян під Черніговом

Вчора, 26 березня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків з командою потрапив під обстріл окупантів поблизу Чернігова.

Туди він із колегами їхав, аби передати гуманітарну допомогу місту, яке оточене росіянами. Проте доїхати не вдалось, адже окупанти обстріляли машину, де перебував мер Івано-Франківська.

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Ми з гуманітарною місією їхали у Чернігів. Але були обстріляні ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, всі – живі. Є кілька хлопців, які зазнали поранень,

– розповів Марцінків.

Він розповів, що везли допомогу як для місцевих, так і для бійців ЗСУ. Попри обстріли, вдалось передати все найнеобхідніше.

26 березня для нас тепер новий день народження. Дякую хлопцям за їхній професіоналізм, нашим Збройним силам України, які тримають сьогодні позиції і дають відсіч ворогам,

– додав мер Івано-Франківська.

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