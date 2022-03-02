Мер Конотопа говорить, що вороги висунули ультиматум: люди готові "їб**ити"
Джерело:ГОНЧАРЕНКО
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін скликав народне віче, щоб скласти подальший план дій.
Містяни та влада об'єдналися внаслідок російського ультиматуму. Окупанти висунули вимогу: або Конотоп продовжує воювати й місто розносять артилерією, або Конотоп здається ворогу.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Конотоп йде в наступ проти ворожого війська з артилерією
Зазначається, що рішення приймають всі разом, наразі на місто наведена артилерія.
Мер висунув однозначну позицію:
"Я за те, щоб воювати!"
– проголосив Семеніхін.
Наразі відомо, що мешканці, які зібралися на віче, одноголосно підтримали варіант йти в наступ.
Дивіться відео з місця подій:
Ворожу техніку під міськрадою оточили містяни з вигуками "Ганьба!": відео з каналу Дмитро Живицький
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.