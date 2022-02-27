Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам
Джерело:фейсбук міськради Куп'янська
У Харківській області – зрада. Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора буквально здав місто російським військовим. Ба більше – почав із ними відкрито співпрацювати.
Цього "чоловіка" (а тепер тільки так, у лапках, можна про нього писати) обрали від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" у 2020 році. Що ж, запитань до цієї партії та її депутатів виникає дедалі більше.
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Мер Куп'янська Харківської області Мацегора зрадив Україну
Україна втратила місто у Харківській області – Куп'янськ. А все тому, що місцева влада не організувала (та, вочевидь, і не мала такого наміру) опору російським окупантам.
Україна протистоїть агресії Кремля. Але, на жаль, є й зрадники – які стояти не хочуть. Таким виявився і мер Куп'янська Генадій Мацегора.
- Він записав відео, у якому відкрито визнав, що віддав місто росіянам.
- Ба більше, віддав їм у користування комунальну техніку.
Тож зараз ворог за сприяння "міського голови" укріплює свої позиції на українській землі. А Мацегора тим часом ще й розселяє їх у гуртожитках – вони ж, бідненькі, втомилися. Поспати мають.
І навряд чи Мацегора простежить, щоб вони заснули вічним сном.
Тут доречно нагадати, що Генадія Мацегору мером міста обрали у 2020 році від абсолютно проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Без коментарів.
Докази зради від самого Мацегори – у відео:
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