Мер Львова попередив про високу загрозу ракетних обстрілів
Джерело:Андрій Садовий
Росія 14 січня вивела в море ракетоносії з 36 ракетами "Калібр". Після цього у низці областей уже прозвучала повітряна тривога, зокрема, у Львові.
Повітряна тривога у Львові прозвучала о 15:00, а вже о 15:30 мер Андрій Садовий заявив, що є висока загроза ракетних обстрілів.
Важливо По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
Загроза ракетних обстрілів
Також про високу ймовірність ракетних обстрілів Львова повідомили й у повітряному командуванні "Захід" та Львівській ОВА.
Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило "двох стін". Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу,
– повідомив Максим Козицький.
Вибухи у Львівській області
Уже згодом, о 15:39 з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині. Однак, на щастя, вони лунають не через влучання ворожих ракет, а через роботу ППО.
Ба більше, у мережі повідомляють, що захисники нашого неба збили уже одну російську ракету над областю.
Масована ракетна атака 14 січня: що відомо
- Ще зранку 14 січня глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 17 ворожих стратегічних бомбардувальників в небі. Тож він зазначив, що можлива нова масована ракетна атака.
- Також зафіксували й рух ворожих кораблів у Чорному морі. Там росія вивела 5 російських ракетоносіїв, кількість "Калібрів" на яких може сягати 36.
- Після оголошення повітряної тривоги над всіма містами України очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни запустили ракети з Півдня. Ракети летять на Вінницьку область, а також є загроза ракетного удару на Житомирщині.