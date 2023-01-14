Мер Львова попередив про високу загрозу ракетних обстрілів

Росія 14 січня вивела в море ракетоносії з 36 ракетами "Калібр". Після цього у низці областей уже прозвучала повітряна тривога, зокрема, у Львові.

Повітряна тривога у Львові прозвучала о 15:00, а вже о 15:30 мер Андрій Садовий заявив, що є висока загроза ракетних обстрілів.

Важливо По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

Загроза ракетних обстрілів

Також про високу ймовірність ракетних обстрілів Львова повідомили й у повітряному командуванні "Захід" та Львівській ОВА.

Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило "двох стін". Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу,

– повідомив Максим Козицький.

Вибухи у Львівській області

Уже згодом, о 15:39 з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині. Однак, на щастя, вони лунають не через влучання ворожих ракет, а через роботу ППО.

Ба більше, у мережі повідомляють, що захисники нашого неба збили уже одну російську ракету над областю.

Масована ракетна атака 14 січня: що відомо

Ще зранку 14 січня глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 17 ворожих стратегічних бомбардувальників в небі. Тож він зазначив, що можлива нова масована ракетна атака.

Також зафіксували й рух ворожих кораблів у Чорному морі. Там росія вивела 5 російських ракетоносіїв, кількість "Калібрів" на яких може сягати 36.

Після оголошення повітряної тривоги над всіма містами України очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни запустили ракети з Півдня. Ракети летять на Вінницьку область, а також є загроза ракетного удару на Житомирщині.

Суворо заборонено фіксувати на фото та відео та публікувати у мережі не лише прильоти, а й роботу української ППО, адже це може призвести до коригування вогню!