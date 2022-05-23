Мер Мелітополя повідомив про успішну спецоперацію: окупантам паралізували доставку

Українські спецслужби провели вдалу операцію в захопленому Мелітополі. Унаслідок неї росіяни залишилися без ланцюжка постачання.

Результатам спецоперації поділився мер міста Іван Федоров. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Деталі від Федорова

Військові, спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій,

– розповів мер.

Він зазначив, що трохи згодом спецслужби повідомлять, яких саме втрат зазнали росіяни.

До речі, через такі вдалі спецоперації неабияк напружуються місцеві колаборанти. За словами Федорова, це вже 4 вдала робота українських спецслужб у місті.

Водночас мирні жителі бачать, що українські захисники ціляться лише у російських військових, а цивільне населення – не рухають. Це руйнує міф російської пропаганди, адже окупанти лякають людей саме "розправою" від Збройних Сил України.

Партизани на окупованих територіях дуже ризикують

Федоров також розповів про те, як в Мелітополі та інших тимчасово окупованих територіях діє партизанський рух. Чиновник наголосив, що він – дуже ризикований.

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Росіяни обшукують будинки, забирають у підвали та допитують цілі родини. Однак супротив дуже великий, люди готові йти на цей ризик,

– наголосив Федоров.

Останні успіхи українських партизанів в захопленому Мелітополі

Українці не погоджуються жити під російською владою, тому в тимчасово захоплених містах чинять потужний супротив окупантам. Так, партизани підірвали залізничні шляхи перед ворожим бронепотягом. Цей транспорт охороняв шляхи з Криму до Мелітополя. Завдяки відважним українським захисникам росіяни добряче перелякалися. Цю інформацію підтвердив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Крім того, мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Водночас окупанти цю інформацію всіляко намагаються приховати. Вони активно поширюють містом брехливу інформацію про те, що українська влада кинула Мелітополь, а коли в місто прийдуть ЗСУ, то розбомблять його. Однак не всі місцеві мешканці довіряють таким нісенітницям.

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