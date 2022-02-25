Мер Миколаєва розповів, як містяни можуть допомогти війську

Мешканці Миколаєва прагнуть долучитися до ще більшого опору російським окупантам та допомогу українським захисникам. Очільник міста Олександр Сєнкевич вирішив скоординувати дії волонтерів.

Сенкевич зазначив, що отримує від людей повідомлення. Містяни запитують, як допомогти місту.

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"Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести", – написав мер.

Як чинити

Сенкевич закликав не писати у фейсбук, а телефонувати за такими номерами:

1588;

(0512) 75-15-88;

(0512) 53-35-88.

Слід назвати своє ім'я й чітко сказати, що хочете робити. Після цього потрібно залишити контактний номер телефону. Інформацію опрацюють і за потреби людині зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа.

Разом – до перемоги,

– додав мер.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Олександра Сєнкевича

Дорогі містяни!

Отримую від вас багато повідомлень, у яких ви пишете, що хочете якось допомогти місту.

Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести.

Давайте цей волонтерський рух якось організуємо.

Звертайтесь за номерами: 1588, (0512) 75-15-88, (0512) 53-35-88. Телефонуйте – не пишіть у фейсбуці! Назвіть своє ім'я, чітко вкажіть, чим саме можете допомогти. Залишіть контактний номер.

Ми обробимо інформацію. І в разі потреби вам зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа! Разом – до перемоги.