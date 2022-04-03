Мер Одеси прокоментував потенційну загрозу з Придністров'я
Джерело:телеканал "Рада"
В Одесі переконані, що можлива загроза російського вторгнення з території Придністров'я все ще зберігається. Водночас влада міста та ЗСУ готові дати рішучу відсіч окупантам.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів Геннадій Труханов, передає 24 канал. Мер Одеси зазначив, що Росія рано чи пізно використає підрозділи у Придністров'ї, якщо вони там є.
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Одеса дасть гідну відсіч агресії з Придністров'я
Геннадій Труханов додав, що йому складно сказати, в якому напрямку буде ця потенційна загроза з Придністров'я. Водночас він зазначив, що місто готове до оборони.
Наші Збройні Сили України про це знають, вони відпрацьовують цей напрямок. Я думаю, що ми готові до таких подій і готові дати рішучу відсіч агресору. Але така загроза залишається, і ми до неї готуємося,
– наголосив мер Одеси.
- Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що війська окупантів можуть готувати провокації на кордоні. Їх вестимуть з території Придністров'я.
- Водночас у Молдові зазначили, що в окупованому регіоні жодної мобілізації не проводять, і що ризики відсутні.
- Олексій Арестович додав, що можлива провокація з Придністров'я – усього лише відволікаючий маневр.
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