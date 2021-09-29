Мер Запоріжжя заявив, що іде у відставку

29 вересня 2021 , 18:40
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Джерело:

фейсбук Володимира Буряка

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк написав заяву про відставку. Мотивував своє рішення він станом здоров'я.

Втім, іти з політики мер Запоріжжя наразі не збирається. Про своє рішення Буряк повідомив у фейсбуці. 

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Мер Запоріжжя відзначив: мав три операції і тривалий час лікувався. Лікарі, за його словами, радять подбати про себе. Відтак він вирішив скласти повноваження міського голови. 

Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще декілька обстежень,
– написав Буряк.

Володимир Буряк зауважив, що із Запоріжжя він не виїжджатиме, а з політики – не йтиме. Мовляв, продовжуватиме справу своєї партії "Єднання". 

Водночас екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі написав, що пояснення Буряка – неправдиве. Начебто, за його інформацією, справжня причина відставки – конфлікт з більшістю в міській раді. Серед підстав те, що сесії міськради не збиралися вже тривалий  час.

Нагадаємо, що на початку серпня Володимир Буряк вийшов на мітинг за свою ж підтримку. Втім, як повідомляють ЗМІ, замість очікуваних прихильників діяльності мера, прийшли її противники. Запорожці принесли з собою плакати "Буряк, Запоріжжя не твій гаманець", "Буряк, поверни крісла депутатам", "Буряк, вистачить грабувати народ".

Що відомо про Володимира Буряка

Джерело: 24 канал

  • Йому 56 років, він народився у Курилівці на Дніпропетровщині. 
  • Буряк частину свого життя пропрацювала на єдиному підприємстві – промисловому гіганті "Запоріжсталь". Починав в кінці 1980-х – рядовим інженером, згодом став старшим майстром й доріс до заступника начальника цеху.
  • У 1999 році він стає заступником директора з виробництва, а у 2005 – директором з виробництва.
  • Став мером Запоріжжя у 2015 році. Тоді 30% виборців віддали свої голоси за нього у першому турі й понад 55% у другому. Найближчий опонент – кандидат від БПП Микола Фролов набрав 39,4%.
  • Був кандидатом у народні депутати від "Опозиційного блоку" на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку. 
  • 25 жовтня 2020 року Буряка вдруге обрали мером Запоріжжя у першому турі. Він отримав 59,9% голосів.
Автор: Вероніка Климська