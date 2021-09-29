Мер Запоріжжя заявив, що іде у відставку
Джерело:фейсбук Володимира Буряка
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк написав заяву про відставку. Мотивував своє рішення він станом здоров'я.
Втім, іти з політики мер Запоріжжя наразі не збирається. Про своє рішення Буряк повідомив у фейсбуці.
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Мер Запоріжжя відзначив: мав три операції і тривалий час лікувався. Лікарі, за його словами, радять подбати про себе. Відтак він вирішив скласти повноваження міського голови.
Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще декілька обстежень,
– написав Буряк.
Володимир Буряк зауважив, що із Запоріжжя він не виїжджатиме, а з політики – не йтиме. Мовляв, продовжуватиме справу своєї партії "Єднання".
Водночас екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі написав, що пояснення Буряка – неправдиве. Начебто, за його інформацією, справжня причина відставки – конфлікт з більшістю в міській раді. Серед підстав те, що сесії міськради не збиралися вже тривалий час.Нагадаємо, що на початку серпня Володимир Буряк вийшов на мітинг за свою ж підтримку. Втім, як повідомляють ЗМІ, замість очікуваних прихильників діяльності мера, прийшли її противники. Запорожці принесли з собою плакати "Буряк, Запоріжжя не твій гаманець", "Буряк, поверни крісла депутатам", "Буряк, вистачить грабувати народ".
Що відомо про Володимира Буряка
Джерело: 24 канал
- Йому 56 років, він народився у Курилівці на Дніпропетровщині.
- Буряк частину свого життя пропрацювала на єдиному підприємстві – промисловому гіганті "Запоріжсталь". Починав в кінці 1980-х – рядовим інженером, згодом став старшим майстром й доріс до заступника начальника цеху.
- У 1999 році він стає заступником директора з виробництва, а у 2005 – директором з виробництва.
- Став мером Запоріжжя у 2015 році. Тоді 30% виборців віддали свої голоси за нього у першому турі й понад 55% у другому. Найближчий опонент – кандидат від БПП Микола Фролов набрав 39,4%.
- Був кандидатом у народні депутати від "Опозиційного блоку" на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку.
- 25 жовтня 2020 року Буряка вдруге обрали мером Запоріжжя у першому турі. Він отримав 59,9% голосів.