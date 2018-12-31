Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з прийдешнім Новим роком
31 грудня міський голова Львова Андрій Садовий привітав українців з Новим роком.
Відео привітання опублікували на Facebook-сторінці Львівської міської ради.
Міський голова записав привітання на фоні різдвяного ярмарку на площі Ринок у Львові. Під час привітання він побажав українцям тепла та любові у наступному році, а також сказав, що Новий рік буде кращим за рік, що минає.
"Трохи падає дощ, але то є Львів. Головне, що є свято. Хочу побажати всім нам, всім українцям, у новому році багато любові і багато тепла. Щоби всі ті добрі справи, які ми робили впродовж нашого життя у новому році до нас повернулися. З Новим роком! Наступний буде кращим", – сказав Андрій Садовий.
Джерело: 24 Канал
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