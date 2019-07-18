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      Мер Яворова сплатив борг військового містечка з власної зарплати

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      Павло Бакунець
      Павло Бакунець / samopomich.ua

      Павло Бакунець, міський голова Яворова на Львівщині, віддав 100 тис. грн з фонду премій міського голови за борги Будинкоуправління військового містечка Яворова перед "Львівобленерго".

      Так вдалося повернути людям електроенергію, за яку вони завжди оплачували вчасно. Про це йдеться на сайті "Самопомочі". 

      Понад 3 тис. мешканців військового містечка у Яворові потерпали від регулярного відключення світла. Вони вчасно оплачували свої рахунки Будинкоуправлінню №1 Яворівської КЕЧ (аналог ЖЕКу). Проте управління не повною мірою переказувало кошти обленерго. Коли борг сягнув понад 700 тис. грн, обленерго почало відключати послуги.

      Мешканці розпочали протести, але будинкове управління так і не сплатило коштів. Їм допомогли Яворівська районна рада та міський голова Яворова, кандидат у народні депутати в окрузі №122 від "Об’єднання "Самопоміч" Павло Бакунець. Райрада виділила 600 тис. грн з резервного фонду, а ще 100 тис. грн Бакунець разом з депутатами Яворівської міської ради віддали з грошей, які були передбачені на його зарплату.

      "100 тис. грн Яворівська міська рада виділила з фонду премій міського голови. Я вирішив пожертвувати розміром своєї зарплати, щоб люди мали світло в будинках. Попри те, що військове містечко юридично не входить у зону відповідальності міської ради, я не міг залишити людей без електрики. Так нам вдалося вирішити питання, і мешканці мають безперебійний доступ до електроенергії", – пояснив Бакунець.

      До слова, 15 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру начальнику Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району у заподіянні державі шкоди на суму 1,2 млн грн.

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      Теги: Новини політики Самопоміч Фінанси Новини Львова
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