Мера міста Південного на Харківщині взяли під варту через підозру у держзраді

65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту. Його підозрюють у державній зраді.

Йому оголосили про підозру 4 березня. Зазначається, що Брюханов умисно створював перепони для захисту свого міста від агресії армії Росії.

До теми Мера, який здав Куп'янськ окупантам, спіймали

Ще 28 лютого керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора. Їх запідозрили у держзраді.

4 березня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справу Брюханова розслідуватиме СБУ

Встановлено, що представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Російської Федерації в період збройного конфлікту,

– йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

Що варто знати про Брюханова

Олександра Брюханова обрали мером Південного під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Тоді він балотувався як самовисуванець.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!