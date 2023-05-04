Мера Одеси Труханова взяли під варту

ВАКС постановив взяти мера Одеси Геннадія Труханова під варту. Він має право внести заставу 13 мільйонів гривень.

Таке рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян". Труханову змінили запобіжний захід.

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Чому Труханову змінили "запобіжку"

Мер Одеси не вніс 30,866 мільйона гривень застави. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС заслухав частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави.

Відтак Труханова взяли під варту одразу в залі суду.

Що відомо про справу Труханова

Труханова та інших чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста. Справа тягнеться з 2016 року.

Крім мера, у справі фігурують:

його заступник Павло Вугельман,

голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай,

директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов.

Підозрюють, що чиновники могли незаконно отримати гроші, купивши збанкрутілий завод "Краян". При цьому вартість була свідомо завищеною.

За інформацією слідства, завод придбали за 185 мільйонів гривень, але ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка. Таким чином чиновники могли присвоїти 92 мільйони гривень.

Чому справу розслідують так довго

Річ у тім, що у 2019 році Малиновський районний суд виправдав Труханова. Однак 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок.

З весни 2021 року справу розглядає Вищий антикорупційний суд України. ВАКС не міг розпочати розгляд справи із 2021 року, відколи скасували виправдальний вирок Труханову. Призначали близько 35 судових засідань, але справа зрушила з місця нещодавно.

До речі, сам Труханов не визнає своєї провини.