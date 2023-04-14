Мера Полтави Олександра Мамая офіційно звільнили

Олександра Мамая звільнили з посади міського голови Полтави на виконання вироку суду. 12 квітня комітет Полтавської міської ради видав йому трудову книжку з відповідним записом.

4 квітня Мамая визнали винним в організації розтрати понад півмільйона гривень через зловживання службовим становищем. Суд призначив політику п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади.

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Деталі справи

У межах розслідування встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб. Згодом виявилось, ці особи фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати зарплати цим людям службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.

Покарання згодом пом'якшили

Зазначають, що мер міста повністю відшкодував завдані збитки, визнав свою провину та щиро покаявся. Відтак, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади. На підставі статті 75 КК України суд звільнив Мамая від покарання з іспитовим строком 1 рік.

У САП додають, що за умовами угоди міський голова зобов'язується перерахувати у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів" 2 мільйони гривень.

Варто додати, що інші обвинувачені у справі також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відтак, їм призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади.

Що відомо про скандальну постать Мамая