Мера Сум Лисенка відсторонили від займаної посади: його спіймали на хабарництві

Мера міста Суми Олександра Лисенка офіційно відсторонено від займаної посади. Раніше його було викрито у хабарництві.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив Лисенка. Строк відсторонення – 2 місяці.

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Лисенка відсторонили на 2 місяці

Раніше мера міста Суми спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області було викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 2 130 000 гривень.

Мер Сум та директор департаменту міської ради брали хабарі з компанії, яка займалася вивезенням сміття. Посадовці займалися корупцією з листопада 2022 року.

Вони погрожували підприємцям "труднощами", якщо ті не платитимуть "данину". Чиновників затримали 2 жовтня "на гарячому" після отримання третього "траншу" незаконних коштів у розмірі 1,4 мільйона гривень.

За Лисенка внесли заставу

3 жовтня Лисенку та посадовцю департаменту інфраструктури повідомили про підозру.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.

Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі строком від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прокурор наполягав на застосуванні до чиновників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Зокрема, Лисенко зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 мільйонів гривень.

Однак розмір застави для мера Сум склав 3 мільйони гривень, яку внесли 5 жовтня. Відтак, Лисенка випустили під заставу.