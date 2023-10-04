Затримання мера Сум: прокуратура розповіла, який запобіжний захід вимагатиме в суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме, щоб мера Сум взяли під варту із правом внесення застави у 10 мільйонів гривень. Також у САП розповіли, про який запобіжний захід проситимуть для його поплічника.

Керівник САП Андрій Синюк повідомив журналістам, що прокуратура вже підготувала клопотання до ВАКС про обрання сумському голові запобіжного заходу.

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САП проситиме взяти чиновників під варту

Меру Сум Олександру Лисенку й очільнику Департаменту інфраструктури міськради Олександру Журбі інкримінують вимагання та отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 130 тисяч гривень.

Через це САП проситиме у суді, щоб мера Сум взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Натомість для директора Департаменту інфраструктури міськради прокуратура теж проситиме запобіжний захід у вигляді арешту, однак з можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.

Зазначимо, що днями стало відомо про те, що обох чиновників затримали на "гарячому" під час отримання чималого хабаря. Виявилося, що вони неодноразово вимагали "данину" у місцевих підприємств. Якщо бізнеси відмовлялися надавати хабарі, їм погрожували організувати "труднощі" в роботі. Тож, щоб продовжувати працювати, бізнеси платили.

У чому підозрюють посадовців