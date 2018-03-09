Мерайя Кері у колготках в сітку знялася для журналу: фото

Американська співачка Мерайя Кері, яка помітно схудла, знялася для журналу V. Зірка позувала у колготках у сіточку, демонструючи струнке тіло.

На сторінці 47-річної Кері в Instagram з'явилося кілька фото, на яких вона позує в двох образах: в наряді з білого пір'я, а також у звабливому боді.

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Мерайя Кері показала, наскільки схудла

У Мерайї помітно змінилася фігура, зірка схудла, оскільки зважилася на складну операцію – їй вирізали частину шлунку. Принаймні так запевняють західні ЗМІ.