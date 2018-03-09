Мерайя Кері у колготках в сітку знялася для журналу: фото
Американська співачка Мерайя Кері, яка помітно схудла, знялася для журналу V. Зірка позувала у колготках у сіточку, демонструючи струнке тіло.
На сторінці 47-річної Кері в Instagram з'явилося кілька фото, на яких вона позує в двох образах: в наряді з білого пір'я, а також у звабливому боді.
Читайте також: Співачка Мерайя Кері помітно схудла: фотопорівняння
Мерайя Кері показала, наскільки схудла
У Мерайї помітно змінилася фігура, зірка схудла, оскільки зважилася на складну операцію – їй вирізали частину шлунку. Принаймні так запевняють західні ЗМІ.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00
Коментарі