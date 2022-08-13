"Здєсь так хорошо било": мережа вибухнула мемами про терориста гіркіна, якого затримали у Криму

Терориста гіркіна затримали в Криму, коли він намагався потрапити на фронт. Після цього люди вибухнули мемами та жартами.

Люди почали жартувати над гіркіним, який хотів воювати на стороні росіян. Варто пригадати, що терорист гіркін намагався потрапити на фронт, але його затримали у Криму.

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Мережа вибухнула мемами про гіркіна

Люди почали жартувати над тим, яким насправді є терорист гіркін. Останній намагався потрапити на Херсонський фронт під паспортом з ім'ям Сергій Рунов.



Мережа жартує над гіркіним / Фото з першої приватної мемарні



Люди жартують над почуттям гіркіна / Фото Инсайдер UA

Також користувачі почали жартувати над тим, коли гіркін голодний, а коли ні. Мовляв, отак змінюється його вигляд.



Користувачі почали жартувати над гіркіним / Фото Инсайдер UA



Люди в мережі почали жартувати над виглядом гіркіна / Фото Инсайдер UA



Також мережі почали жартувати над Арестовичем / Фото Инсайдер UA



Мережа жартувала над гіркіним / Фото Инсайдер UA



Люди почали жартувати над мобілізацією росіян / Фото Инсайдер UA



У мережі порівнювали гіркіна / Фото Инсайдер UA

Коротко про затримання гіркіна

13 серпня тероста гіркіна затримали. Він намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він використав паспорт з ім'ям Сергій Вікторович Рунов.

Він використовував це ім'я під час роботи у спецслужбах росії. Його впізнали, затримали та відправили до Сімферополя.

Про цей паспорт стало відомо ще раніше. Ім'я Сергій Рунов він використовував в росії.

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