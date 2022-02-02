У мережі оприлюднили фото обстріляного окупантами КППВ "Гнутове"

Російські найманці 2 січня цинічно обстріляли пункт в'їзду – виїзду "Гнутове". Під час цього життя українському воїну, біля якого впав снаряд, врятував металевий жетон.

Як жетон врятував воїну життя

Одного з військових від ворожого вогню врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати, і той не поранив нашого захисника.

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На фотографіях з місця події видно, що осколки влучили у каску військового, а також розірвати черевик.

Деталі обстрілу

Російські найманці застосували безпілотник, який скинув постріл ВОГ. Це трапилося близько 08:30 ранку.

У штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що такі дії бойовиків вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.

Наслідки обстрілів КПВВ "Гнутове" / Фото телеграм-каналу "Третя сила", штабу ООС

До речі, після обстрілів бойовики продовжували тримати напругу – над територією літали їхні безпілотники.

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